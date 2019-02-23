Лыжник Большунов разочарован серебром чемпионата мира в скиатлоне

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 23 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов разочарован тем, что не сумел завоевать золото в скиатлоне на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Об этом четырехкратный призер Игр в Пхёнчхане рассказал журналистам.

Большунов стал вторым в скиатлоне (15 км классическим стилем + 15 км коньковым стилем), уступив норвежцу Шуру Рёте одну десятую секунды. Бронза досталась норвежцу Мартину Сундбю.

"Пришлось отработать на всех четырех кругах, мне не понравилось, что я всех тащил, никто не хотел выходить вперед, даже когда я останавливался. Все просто отсиживались, - сказал Большунов. - На финише не хватило самую малость, несколько сантиметров, начни я работать чуть пораньше, все могло сложиться иначе. Поэтому этот результат я воспринимаю как проигранное золото".

"Медаль - хорошо, надо радоваться любой награде, но обидно, когда есть возможность победить и не хватает самой малости. Но сам виноват", - добавил он.

В воскресенье Большунов должен принять участие в командном спринте. Чемпионат мира продлится до 3 марта.