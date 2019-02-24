Пять медалей перед ЧМ по биатлону. Сборная России завершила выступление на ЧЕ в Минске

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Сборная России по биатлону завершила выступление на чемпионате Европы на второй строчке в медальном зачете. Соревнования прошли с 20 по 24 февраля в Раубичах - республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта, находящимся в 20 км от центра Минска. Всего у россиян пять наград: две золотые, две серебряные и одна бронзовая. Сборная Швеции опередила российскую сборную на одну золотую медаль. На третьем месте оказалась сборная Норвегии с двумя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами. Чемпионат Европы проходит с 1994 года, на предыдущих 26 турнирах сборная России 21 раз занимала первое место в медальном зачете, три раза - второе и однажды - третье.

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Успех сборной России на чемпионате Европы начался с золотой медали Евгении Павловой и Дмитрия Малышко в одиночной смешанной эстафете (сингл-микст). Позднее Малышко занял третье место в спринте, а Екатерина Юрлова-Перхт - второе. В воскресенье Юрлова-Перхт впервые в карьере завоевала золото чемпионата Европы, став первой в гонке преследования. Стабильные результаты показал Матвей Елисеев: в индивидуальной гонке он был пятым, без промахов пробежал смешанную эстафету, в которой сборная Росси заняла четвертое место, и показал хороший ход в спринте, однако допустил два промаха и занял 11-е место. В воскресенье Елисеев занял второе место в гонке преследования, уступив только норвежцу Тарьей Бё. "Естественно, бороться со старшим Бё очень сложно, поскольку это элитный спортсмен, но мы ориентировались на его скорость. И Елисеев с ней справлялся, проигрывал на первом круге ему около 10 секунд, потом шел с ним "по нулям", и на последнем круге немного не хватило. Сегодняшняя гонка показала, что он может показывать хороший результат", - сказал ТАСС главный тренер сборной России Анатолий Хованцев. Фальстарт Логинова Изначально тренерский штаб сборной России планировал, что в чемпионате Европы примет участие лидер национальной команды Александр Логинов, который занимает второе место в общем зачете Кубка мира. После участия в североамериканских этапах Кубка мира биатлонист прилетел в Минск, где должен был выступить в спринте и гонке преследования, но в итоге уехал из Белоруссии так и не стартовав. Накануне спринта президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, комментируя состав на гонку, сказал ТАСС, что "побегут все - по шесть человек плюс Логинов как чемпион Европы". Однако по регламенту на старт в спринтерской гонке от каждой страны может быть заявлено по шесть спортсменов, плюс биатлонисты, которые стали чемпионами в индивидуальной, спринтерской гонках и масс- старте на прошлогоднем чемпионате Европы, имеют право на участие в индивидуальной и спринтерской гонках дополнительно к квоте. Логинов на прошлом чемпионате Европы стал победителем в гонке преследования и не имел права выступить в этом году в спринте вне квоты.

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Хованцев отметил, что Логинов не выступит на чемпионате Европы, потому что "будет отдыхать и восстанавливаться", однако многие эксперты и тренеры решили, что причиной стала организационная ошибка. "Во-первых, это чисто организационный просчет, совершенно очевидная вещь была, что существует квота, и свыше этой квоты никто никому не позволит заявлять спортсменов, даже если он является одним из лидеров Кубка мира нынешнего сезона", - сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. Позднее руководитель медиаслужбы СБР Константин Бойцов заявил, что пропуск Логиновым чемпионата Европы не связан с организационной ошибкой. "В информационном поле возникло недопонимание в связи с неучастием Логинова в спринтерской гонке на чемпионате Европы. Его участие в турнире не планировалось изначально, однако по просьбе личного тренера Александра Касперовича было принято решение предоставить ему возможность пробежать одну-две гонки, если он будет готов выйти на старт. После тренировки, спортсмен по согласованию с главным тренером сборной России Анатолием Хованцевым принял решение не стартовать в спринте, о чем уведомил своего личного тренера", - отметил Бойцов. Сам личный тренер спортсмена Александр Касперович сказал ТАСС, что Логинов был готов выступить на соревнованиях. "Он был готов, тренеры его пригласили, но это тренерская ошибка: есть правила, которые трактуют допуск шести спортсменов, он не может быть восьмым. Но для меня та ситуация, которая сложилась, в общем-то нормальная, потому что мы обсуждали с Александром его выступление [на чемпионате Европы], но было изначально решение тренеров, что он будет участвовать. Он сейчас ведет подготовку, ничего страшного в этом я не вижу, будет готовиться к чемпионату мира, два дня отдохнет и начнет подготовку", - отметил Касперович. Подготовка к чемпионату мира В СБР не скрывали, что чемпионат Европы для них - это промежуточный этап, расценивающийся как подготовка к чемпионату мира, который стартует через 11 дней. Об этом перед стартом говорил вице-президент СБР, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. "Это проверочный, в чем-то разгоняющий старт перед чемпионатом мира, чтобы еще раз попробовать силы, почувствовать скорость, чтобы уже на чемпионат мира выйти в полной боевой готовности", - отметил Чепиков. О том, что чемпионат Европы является подготовительным этапом перед главным стартом сезона, говорили и в других сборных. В Минске выступил старший брат лидера общего зачета Кубка мира норвежца Йоханнеса Бё, олимпийский чемпион Тарьей Бё, завоевавший две золотые и одну серебряную медали. Один из самых сильных составов на чемпионате Европы выставила сборная Швеции, где выступили олимпийские чемпионы Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг. Хованцев также отметил высокий уровень спортсменов на турнире. "То, что Малышко и Юрлова-Перхт были в призах, это хороший знак, у них после спуска с гор в эти дни не самое лучшее состояние. Надо отметить уровень чемпионата Европы, в нем участвовали 35 человек, выступающих на Кубке мира, у мужчин шведы приехали сильнейшим составом. В индивидуальных гонках не удалось, но там был очень сильный ветер, поэтому судить о них сложно, очень хорошей была одиночная смешанная эстафета - даже с крупным штрафом нам удалось выиграть", - сказал Хованцев.

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