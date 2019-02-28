РПЛ отказала "Динамо" в проведении матча со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке

ТАСС, 28 февраля. Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России отказала московскому "Динамо" в проведении матча 19-го тура со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее комиссия РПЛ из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Туле перенесла матч 18-го тура между "Арсеналом" и московским ЦСКА в Грозный.

Комиссия РПЛ и Российского футбольного союза в четверг провела инспекцию поля стадиона "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" в Петровском парке, после которой было установлено, что игровая поверхность футбольного поля находится в неудовлетворительном состоянии и является травмоопасной. Комиссия РПЛ не рекомендовала дальнейшую эксплуатацию поля до окончания агротехнических работ.

Отмечается, что в настоящий момент руководство "Динамо" должно определить место проведения матча со "Спартаком", который запланирован на 10 марта. Согласно регламенту, решение о месте проведения матча должно быть оглашено до 1 марта включительно, резервными стадионами РПЛ являются "Арена-Химки" (Московская область), "Фишт" (Сочи), "СКБ-Банк Арена" (Екатеринбург) и "Нефтяник" (Уфа). На 10 марта в Химках запланирован матч Олимп - Футбольной национальной лиги между "Химками" и новосибирской "Сибирью".

Матч со "Спартаком" должен был стать первым для "Динамо" на арене в Петровском парке. Реконструкция стадиона началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018 года. Были снесены три трибуны из четырех и осветительные мачты. Был построен комплекс, объединивший в себе футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену с максимальной вместимостью 14 тыс. зрителей.