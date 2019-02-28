Задержанным в Австрии лыжникам грозит три года тюрьмы из-за антидопинговых нарушений

ВЕНА, 28 февраля. /ТАСС/. Пятерым лыжникам сборных Австрии, Казахстана и Эстонии, задержанным в среду в австрийском Зефельде по подозрению в нарушении антидопингового законодательства и спортивном мошенничестве, грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщили в четверг в прокуратуре Инсбрука, информирует Австрийское агентство печати.

Как пояснили в прокуратуре, в Австрии изготовление и предоставление допинга для использования третьими лицами является уголовно наказуемым преступлением, однако применение допинга спортсменами не карается законом. При этом задержанные лыжники обвиняются именно в спортивном мошенничестве, что может повлечь за собой тюремные сроки.

В настоящее время австрийская прокуратура продолжает допрос задержанных спортсменов, решение о их аресте может быть принято в пятницу. Австрийская сторона не исключает, что расследование в отношении спортсменов из Казахстана и Эстонии передадут властям этих стран. А расследованием в отношении двоих врачей и их двух сообщников, которые также были задержаны по этому же делу, занимается прокуратура Мюнхена.

27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии раскрыли международную преступную допинговую сеть, провели обыски в расположении нескольких сборных на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде и задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства пятерых лыжников: двоих из сборной Австрии, одного из команды Казахстана и двоих из сборной Эстонии. В Зефельде также были задержаны два члена преступной группировки, связанной с допингом. Еще двое медиков были задержаны на территории Германии.