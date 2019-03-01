"Лос-Анджелес" без травмированного Ковальчука проиграл "Далласу" в матче НХЛ

Шайба Ковальчука не спасла "Лос-Анджелес" от проигрыша "Бостону" в матче НХЛ

В составе "Лос-Анджелеса" заброшенными шайбами отметились Анже Копитар (8-я, 32-я минуты) и Брендан Лайпсик (14). У "Далласа" отличились Тайлер Сегин (15), Маттиас Янмарк (27) и Радек Факса (50). На четвертой минуте овертайма финский нападающий "Далласа" Роопе Хинц забросил победную шайбу.

Российский форвард "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук пропустил матч из-за травмы. О повреждении было объявлено перед матчем. Сообщалось, что у 35-летнего россиянина травма верхней части тела. Ковальчук провел в текущем сезоне 53 матча, в которых набрал 28 (13 шайб + 15 результативных передач) очков.

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов отметился результативной передачей в случае с победной шайбой. Кроме того, за 25 минут на площадке нанес 4 броска по воротам. На его счету в сезоне 51 (17+34) очко.

"Лос-Анджелес" занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея 54 очка в 64 матчах. "Даллас" идет на Западе седьмым, имея 69 очков после 64 игр. В следующем матче "Лос-Анджелес" дома сыграет с "Чикаго" 3 марта, в тот же день "Даллас" встретится на выезде с "Сент-Луисом".