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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Скрынник: женская сборная РФ по бенди заслуженно обыграла норвежек в матче Универсиады

Российская команда в стартовом матче на турнире победила со счетом 4:0
Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Женская сборная России по хоккею с мячом одержала заслуженную победу в первом матче Универсиады над командой Норвегии. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.

В пятницу женская сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Норвегии со счетом 4:0 в стартовом матче на зимней Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

"Могу только поздравить нашу женскую сборную по хоккею с мячом с победой в стартовом матче Универсиады в Красноярске. Победили абсолютно заслуженно. Двигаемся дальше", - сказал Скрынник.

В турнире принимают участие четыре команды. На групповом этапе каждая сборная проведет по три игры. В полуфиналах первая команда встретится с четвертой, вторая - с третьей. Полуфиналы пройдут 6 марта, матч за третье место и финал - 8 марта.

Хоккей с мячом включен в программу соревнований Универсиады впервые. Зимняя Универсиада в Красноярске - 29-я по счету. Соревнования проводятся с 1960 года. На территории СССР / России зимняя Универсиада проходит впервые.

Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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