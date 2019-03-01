Липанова: женской сборной России по хоккею с мячом было сложно в матче с норвежками

В пятницу сборная России в первом матче на Играх обыграла норвежскую команду со счетом 4:0, Липанова отметилась дублем. В следующем матче 3 марта российская команда встретится со сборной Швеции, которая в своем первом матче на Универсиаде обыграла американок со счетом 20:0.

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Женской сборной России по хоккею с мячом было сложно противодействовать норвежкам в матче на Универсиаде в Красноярске. Такое мнение ТАСС высказала нападающая сборной России Карина Липанова.

"С норвежками было сложно, у нас довольно несыгранная команда, все из разных городов, но мы старались и смогли победить. Будем расти от матча к матчу, стараться играть все лучше. Со шведками поборемся, у них очень хороший состав, но и у нас хорошая команда. Пока сложно загадывать, кто фаворит следующей встречи, победит сильнейший", - отметила Липанова.

"Я играю за шведский клуб "Стокгольм", но на наши матчи ходит мало болельщиков. В России, пожалуй, только в Иркутске много зрителей посещает соревнования по хоккею с мячом, но это международные соревнования, и тут чувствуется поддержка, спасибо всем, кто пришел сегодня. Это очень приятно, поддерживает и добавляет ответственности. Это гордость - представлять Россию, тем более что наш вид спорта впервые представлен на таких соревнованиях", - добавила спортсменка.

Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта.