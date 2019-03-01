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Футбол в России

ФК "Динамо" пока не связывался с "Химками" по поводу проведения матча на "Арене-Химки"

Решение о месте проведения матча РПЛ "Динамо" - "Спартак" должно быть оглашено не позднее 1 марта

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Руководство футбольного клуба "Динамо" не обращалось к "Химкам" с просьбой перенести место проведения матча Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), чтобы освободить "Арену-Химки" для организации встречи "Динамо" - "Спартак". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов.

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В четверг Российская премьер-лига (РПЛ) отказала "Динамо" в проведении матча 19-го тура со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке 10 марта. Позднее "Динамо" объявило о намерении сыграть на "Арене-Химки", при этом на 10 марта на стадионе запланирован матч ФНЛ между "Химками" и "Сибирью". Руководство "Динамо" заявило, что рассчитывает договориться с подмосковным клубом о переносе места проведения встречи.

"С футбольным клубом "Химки" по поводу переноса матча с "Сибирью" никто не разговаривал. Ни "Динамо", ни Российская премьер-лига не обращались с официальным запросом с просьбой перенести матч с "Сибирью" на другой стадион. Наша позиция осталась неизменна, руководство клуба уже направило официальные письма в новосибирский клуб и ФНЛ о том, что намерено 10 марта в 15:00 провести матч на "Арене-Химки", - сказал Иванов.

Согласно регламенту, решение о месте проведения матча "Динамо" - "Спартак" должно быть оглашено не позднее 1 марта.

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