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Россияне завоевали золото в командном турнире на ЧЕ по стрельбе из лука

В финале российские спортсмены победили команду Украины

ТАСС, 1 марта. Мужская сборная России заняла первое место в командном турнире на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении. Соревнования проходят в Турции.

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Россиянки завоевали золото в командном турнире на ЧЕ по стрельбе из лука

В финале спортсмены победили команду Украины со счетом 5:1. В этой дисциплине сборную России представляли Эрдэм Цыдыпов, Арслан Балданов и Болот Цыбжитов.

В противостоянии за третье место сборная Турции оказалась сильнее команды Италии (5:4).

Чемпионат Европы является первым крупным соревнованием по стрельбе из лука в 2019 году. В соревнованиях принимают участие 184 спортсмена из 25 стран. Турнир завершится 2 марта.

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