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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Лыжники Клебо и Устюгов пожали друг другу руки после эстафеты на чемпионате мира

Ранее во время личного спринта у спортсменов возник конфликт
Йоханнес Клебо и Сергей Устюгов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Йоханнес Клебо и Сергей Устюгов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 1 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов и норвежец Йоханнес Клебо, между которыми возник конфликт на чемпионате мира, после окончания эстафеты пожали друг другу руки. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

В пятницу Клебо и Устюгов бежали заключительный этап эстафеты, однако борьбы между ними не получилось: норвежец по ходу дистанции сумел оторваться от Устюгова и финишировал с солидным запасом времени.

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"Да, пожал руку, все нормально", - сказал Устюгов.

Во время личного спринта, который открывал чемпионат мира, между Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, результатом которого чуть не стало падение россиянина. После финиша между спортсменами произошла словесная перепалка, в ходе которой российский лыжник толкнул норвежца. Судьи наказали россиянина желтой карточкой, позднее его результат в спринте был аннулирован.

Сборная России заняла второе место в эстафете. Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Устюгов проиграли победителям 38,8 секунды. Первое место заняла команда Норвегии (1 час 42 минуты 32,1 секунды), третьими финишировали французы (+1.01,0).

Чемпионат мира в Зефельде завершится 3 марта.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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