Лыжники Клебо и Устюгов пожали друг другу руки после эстафеты на чемпионате мира

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 1 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов и норвежец Йоханнес Клебо, между которыми возник конфликт на чемпионате мира, после окончания эстафеты пожали друг другу руки. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

В пятницу Клебо и Устюгов бежали заключительный этап эстафеты, однако борьбы между ними не получилось: норвежец по ходу дистанции сумел оторваться от Устюгова и финишировал с солидным запасом времени.