Медведев отметил успехи российской сборной на Универсиаде и пожелал новых побед

ТАСС, 3 марта. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пожелал побед сборной России на Универсиаде-2019, отметив успехи первого дня соревнований. Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Первый соревновательный день Универсиады в Красноярске уже принес России 12 медалей, в том числе 4 золотых. Отлично выступили наши лыжники, сноубордисты, фристайлисты. Желаю нашей сборной только побед!" - говорится в сообщении.