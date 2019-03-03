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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Медведев отметил успехи российской сборной на Универсиаде и пожелал новых побед

Сборная России занимает первое место в общекомандном зачете после первого медального дня Игр
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 3 марта. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пожелал побед сборной России на Универсиаде-2019, отметив успехи первого дня соревнований. Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Первый соревновательный день Универсиады в Красноярске уже принес России 12 медалей, в том числе 4 золотых. Отлично выступили наши лыжники, сноубордисты, фристайлисты. Желаю нашей сборной только побед!" - говорится в сообщении.

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Сборная России завоевала половину наград первого медального дня Универсиады

Сборная России занимает первое место в общекомандном зачете после первого медального дня зимней Универсиады 2019 года. В активе российских спортсменов - четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых медали.

Золото завоевали лыжники Алиса Жамбалова и Иван Якимушкин, фристайлист Максим Буров и сноубордистка Кристина Пауль. Серебряные медали в активе лыжников Екатерины Смирновой и Антона Тимашова, фристайлистки Любови Никитиной и сноубордистов Александры Паршиной и Даниила Дильмана; бронзовые награды у лыжников Яны Кирпиченко и Ивана Кириллова, а также у фристайлиста Руслана Катманова.

Универсиада завершится 12 марта.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияЗимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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