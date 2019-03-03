Сейранов ожидал успехов российских лыжников и фристайлистов в первый день Универсиады

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Успешное выступление российских лыжников и фристайлистов в первый день Всемирных студенческих игр в Красноярске было ожидаемым. Об этом ТАСС сообщил президент Российского спортивного студенческого союза (РССС) Сергей Сейранов.

В воскресенье было разыграно восемь комплектов наград. В активе российских спортсменов четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые медали. Золото завоевали лыжники Алиса Жамбалова и Иван Якимушкин, фристайлист Максим Буров и сноубордистка Кристина Пауль. Серебряные медали в активе лыжников Екатерины Смирновой и Антона Тимашова, фристайлистки Любови Никитиной и сноубордистов Александры Паршиной и Даниила Дильмана, бронзовые награды у лыжников Яны Кирпиченко и Ивана Кириллова, а также у фристайлиста Руслана Катманова.

"От лыжников мы ждали такого результата, но они всегда так мощно начинают. Таких успехов в лыжной акробатике на Универсиадах у нас раньше не было, но тут они тоже получились ожидаемыми - приехали ребята, которые представляли страну на чемпионате мира. И получилось как на мировом первенстве - золото у Бурова, серебро у Никитиной", - сказал Сейранов.

"В сноуборд-кроссе у нас могло быть больше медалей, но это дело случая - сбили, упал, - добавил Сейранов. - Но не все же нам выигрывать, поделились с соперниками. Результатами сегодняшнего дня, конечно, доволен".

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.