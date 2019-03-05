"Зенит" ожидает решения следствия по допуску клубного врача к Кокорину

"Футбольный клуб "Зенит" ожидает решения следствия по допуску главного врача команды к Александру Кокорину. Ранее нами через защиту футболиста были направлены все необходимые документы", - сказал Макаренко.

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" ожидает решения по допуску главного врача команды к находящемуся под следствием нападающему Александру Кокорину. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь петербургского клуба Антон Макаренко.

УФСИН не подтвердило информацию об ожоге у Кокорина после медпроцедуры в СИЗО

В конце января уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила ТАСС, что Кокорин прошел медицинское обследование, после чего было принято решение организовать для спортсмена курс реабилитации и лечебной физкультуры. По словам Потяевой, решение принято в связи с жалобами спортсмена на боли в колене.

Адвокат Кокорина Андрей Ромашов сообщал ТАСС, что Александру Кокорину врачи СИЗО делали электрофорез и сожгли ему кожу и мышечную ткань на ноге, после чего он пожаловался на загноение ноги. Позднее представитель управления ФСИН по Москве опроверг эту информацию.

Инцидент с футболистами

Александр Кокорин, а также его младший брат Кирилл, полузащитник ФК "Краснодар" Павел Мамаев и его друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел около 08:30 мск, когда несколько мужчин напали у гостиницы "Пекин" на водителя "Мерседеса" Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь автомобиля, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

Фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". После результатов медицинской экспертизы следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву со статьи УК РФ "Побои" на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".