Программа представительницы ОАЭ Лари на Универсиаде будет посвящена глобальному потеплению

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Короткая программа единственной представительницы ОАЭ на Универсиаде Захры Лари, известной как "принцесса льда в хиджабе", будет посвящена проблеме глобального потепления. Об этом спортсменка рассказала журналистам в преддверии старта.

Как ранее Лари сообщила ТАСС, она учится в университете ОАЭ по направлению "Защита окружающей среды". Фигуристка выступает в хиджабе - по ее инициативе Международный союз конькобежцев внес поправку в правило, регламентирующее костюмы спортсменов.