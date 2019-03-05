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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Программа представительницы ОАЭ Лари на Универсиаде будет посвящена глобальному потеплению

Спортсменка, известная как принцесса льда в хиджабе, призналась, что учится в университете по направлению "Защита окружающей среды"
Захра Лари Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Захра Лари
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Короткая программа единственной представительницы ОАЭ на Универсиаде Захры Лари, известной как "принцесса льда в хиджабе", будет посвящена проблеме глобального потепления. Об этом спортсменка рассказала журналистам в преддверии старта.

Как ранее Лари сообщила ТАСС, она учится в университете ОАЭ по направлению "Защита окружающей среды". Фигуристка выступает в хиджабе - по ее инициативе Международный союз конькобежцев внес поправку в правило, регламентирующее костюмы спортсменов.

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"Это очень важно - уделять внимание защите окружающей среды, вопросам глобального потепления, ведь планета у нас одна, ее нужно защищать, - сказала Лари. - Моя короткая программа, которую я представлю в Красноярске, посвящена теме глобального потепления, она поставлена на музыку "Аллегория Арктики", в ней даже есть звуки тающего айсберга, она очень тронула меня".

Спортсменка 3 марта отметила на Универсиаде в Красноярске свой 24-й день рождения. "Я привыкла отмечать дни рождения на соревнованиях или в каких-то поездках. Здесь волонтеры организовали для меня торт со свечами, это было очень трогательно. Мне нравится здесь, я чувствую себя достаточно свободно, получаю много сообщений со словами поддержки", - рассказала Лари.

Короткую программу одиночницы представят на Универсиаде в Красноярске 8 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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