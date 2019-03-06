Футболисты "Локомотива" обыграли "Рубин" и вышли в полуфинал Олимп - Кубка России

Единственный гол на 78-й минуте забил Бенедикт Хёведес. На 76-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Рубина" Филип Уремович.

ТАСС, 6 марта. Московский "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0 в ответном матче 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу и вышел в полуфинал турнира. Встреча прошла на стадионе "Казань-Арена".

Тульский "Арсенал" впервые в истории вышел в полуфинал Олимп - Кубка России по футболу

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В четвертьфинале и полуфинале Кубка России победители, начиная с текущего сезона, определяются по результатам двух матчей - дома и на выезде. Первый матч завершился победой столичного клуба со счетом 1:0.

Ранее в рамках Кубка России клубы встречались пять раз, дважды побеждал "Локомотив", один раз победу одерживал "Рубин", еще две встречи завершились ничейным результатом.

Соперником московского клуба по полуфиналу будет "Ростов", победивший в своем четвертьфинальном противостоянии "Краснодар" (2:2, 1:0).

"Локомотив" является семикратным обладателем Кубка страны. "Рубин" завоевывал трофей в 2012 году. Финал Кубка России сезона-2018/19 пройдет 15 мая в Москве на стадионе "Лужники".