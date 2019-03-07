Итальянский фигурист Риццо завоевал золотую медаль в одиночном катании на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Итальянский фигурист Маттео Риццо победил в мужском одиночном катании на Универсиаде. Соревнования проходят в Красноярске.

По сумме короткой и произвольной программ спортсмен показал результат 273,54 балла. Вторым стал россиянин Максим Ковтун (259,49), третье место занял Морис Квителашвили (258,02) из Грузии. Россиянин Александр Самарин - четвертый (246,20), Андрей Лазукин - пятый (245,73).

20-летний Риццо является бронзовым призером чемпионата Европы, чемпионом Италии, призером этапов Гран-при. Универсиада в Красноярске стала для итальянца дебютной. Риццо показал лучший результат в карьере.

Количество завоеванных сборной России медалей достигло 71. Россияне повторили рекорд по числу наград на одной зимней Универсиаде, который также был установлен российскими спортсменами на Универсиаде-2017 в Алма-Ате. На данный момент в активе россиян 23 золотые, 26 серебряных и 22 бронзовые медали, в общекомандном зачете сборная России занимает первое место. На втором месте идет команда Южной Кореи (6-2-4), на третьем - сборная Швейцарии (2-2-2).

Универсиада-2019 завершится 12 марта.