Фигуристы "Татарстана" после Универсиады начнут подготовку к чемпионату мира в Хельсинки

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Фигуристы команды "Татарстан", завоевавшие бронзу Всемирных студенческих игр в Красноярске, по возвращении домой начнут подготовку к чемпионату мира по синхронному катанию в Хельсинки. Об этом журналистам рассказал фигурист "Татарстана" Кирилл Егошин.

Золото Универсиады завоевал финский коллектив Team Unique (228,79 балла). Серебро на счету еще одной финской команды - Marigold Ice Unity (224,97), "Татарстан" набрал 218,22 балла. На четвертой позиции расположился российский коллектив Dream Team (119,32).

"На Универсиаде мы ставили перед собой цель показать себя, - рассказал Егошин. - Многое не получилось, был дедакшн, но со многими задачами мы все-таки справились, и выступления нам в целом удались как эмоционально, так и технически, все на уровне. В нюансах разберемся позже, когда получим судейские протоколы".

Егошин является студентом Казанского аграрного университета, он учится на технолога-инженера по безопасности. "Сокурсники знают, что я выступаю в синхронном фигурном катании. Многие в восторге, гордятся мной, а некоторые даже говорят: "Ну почему меня мама в фигурное катание не отдала?" Есть конечно и те, кто немного завидует, но белой завистью".

Чемпионат мира по синхронному фигурному катанию пройдет в Хельсинки 12-13 апреля. Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.