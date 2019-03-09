Фигуристка Константинова поставила себе "четверку" за сезон

В нынешнем сезоне Константинова стала четвертой на чемпионате России в Саранске, опередив всех взрослых участниц турнира (пьедестал заняли юниорки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная). На чемпионате Европы спортсменка стала четвертой.

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Станислава Константинова по окончании выступления на Универсиаде в Красноярске поставила себе оценку "четыре" за сезон-2018/19. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления на Всемирных студенческих играх, где ей удалось завоевать бронзовую медаль.

"Ставлю себе за этот сезон "четверку", потому что мне хотелось бы от себя больше лоска и меньше "косяков" на вращениях в короткой программе. Сейчас я, конечно, буду держать себя в форме до окончания двух чемпионатов мира, всякое бывает - нужно быть наготове", - подчеркнула Константинова, которая вошла в состав сборной России на чемпионат мира в качестве запасной.

Индивидуальный чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта, командный - 11-14 апреля в японской Фукуоке.

На вопрос ТАСС, чем спортсменка займется в ближайшем будущем, Константинова рассказала: "Сейчас я приеду домой, буду заниматься постановкой новых программ и изучением новых элементов. Каких? Я что, зря акселя в начале поставила?"

Как правило самые сложные элементы спортсмены ставят в самом начале программ. Так, например, Елизавета Туктамышева и Рика Кихира, владеющие акселем в 3,5 оборота, выполняют его первым. Пока в арсенале Константиновой есть аксель в 2,5 оборота, который она исполняет в каскаде с тройным сальховом.