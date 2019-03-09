Фигуристка Константинова поставила себе "четверку" за сезон

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Станислава Константинова по окончании выступления на Универсиаде в Красноярске поставила себе оценку "четыре" за сезон-2018/19. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления на Всемирных студенческих играх, где ей удалось завоевать бронзовую медаль.
В нынешнем сезоне Константинова стала четвертой на чемпионате России в Саранске, опередив всех взрослых участниц турнира (пьедестал заняли юниорки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная). На чемпионате Европы спортсменка стала четвертой.
"Ставлю себе за этот сезон "четверку", потому что мне хотелось бы от себя больше лоска и меньше "косяков" на вращениях в короткой программе. Сейчас я, конечно, буду держать себя в форме до окончания двух чемпионатов мира, всякое бывает - нужно быть наготове", - подчеркнула Константинова, которая вошла в состав сборной России на чемпионат мира в качестве запасной.
Индивидуальный чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта, командный - 11-14 апреля в японской Фукуоке.
На вопрос ТАСС, чем спортсменка займется в ближайшем будущем, Константинова рассказала: "Сейчас я приеду домой, буду заниматься постановкой новых программ и изучением новых элементов. Каких? Я что, зря акселя в начале поставила?"
Как правило самые сложные элементы спортсмены ставят в самом начале программ. Так, например, Елизавета Туктамышева и Рика Кихира, владеющие акселем в 3,5 оборота, выполняют его первым. Пока в арсенале Константиновой есть аксель в 2,5 оборота, который она исполняет в каскаде с тройным сальховом.