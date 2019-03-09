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Лыжник Вылегжанин финишировал вторым в последней гонке в карьере

Спортсмен выиграл серебро на этапе Кубка мира на дистанции 50 км
Максим Вылегжанин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Максим Вылегжанин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 9 марта. Российский лыжник Максим Вылегжанин занял второе место в гонке на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира в норвежском Осло.

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Эта гонка стала последней в карьере 36-летнего россиянина. Ранее Вылегжанин сообщил, что последнюю в карьере гонку проведет на этапе Кубка мира в Осло.

Вылегжанин начал карьеру в 1999 году, первую гонку на международном уровне он провел в 2005-м. В 2007 году россиянин победил на Универсиаде в масс-старте на дистанции 30 км свободным стилем, также завоевав бронзу в дуатлоне. На чемпионатах мира Вылегжанин завоевал пять наград: одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медаль. На Олимпиаде - 2014 в Сочи Вылегжанин выиграл три серебряные награды (эстафета, командный спринт, марафон), на его счету девять золотых, восемь серебряных и семь бронзовых медалей на этапах Кубка мира.

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