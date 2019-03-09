Скип Васильева: российские керлингистки сумеют настроиться на матч за бронзу Универсиады

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу сумеет настроиться на матч за третье место на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом журналистам заявила скип российской команды Ульяна Васильева.

В полуфинале Универсиады российские керлингистки уступили команде Южной Кореи со счетом 4:7.

"Мы допустили некоторые недочеты, что и привело к такому счету, концовка, конечно, подвела нас. Специально к полуфиналу ничего не просматривали, потому что знали, что соперник достойный, мы знали, что придется сражаться и бороться до конца. Причину поражения мы поймем после того, как поговорим друг с другом, сделаем выводы всей командой", - заявила Васильева.

В матче за бронзовые медали россиянки сыграют с командой Великобритании, игра пройдет в воскресенье. "Конечно, сейчас не время расстраиваться. Я думаю, мы настроимся на матч, все будет хорошо", - заключила Васильева.

Керлингистки сборной Южной Кореи поспорят за золото турнира с командой Швеции. Универсиада завершится 12 марта.