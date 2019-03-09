Биатлонист Логинов ограничил общение с журналистами до окончания чемпионата мира

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 9 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов ограничил официальными пресс-конференциями общение с журналистами до окончания чемпионата мира в Эстерсунде. Об этом он заявил после завоевания серебряной медали турнира в спринтерской гонке.

Логинов занял второе место, уступив золото норвежцу Йоханнесу Бё.

"Я очень рад серебру, - сказал Логинов на обязательной для призеров турнира пресс-конференции после гонки. - Когда увидел, что первые стартовые номера стреляли только "на ноль", понял, что за высокие места сегодня можно бороться исключительно с чистой стрельбой. Рад, что это удалось".

После окончания пресс-конференции российский биатлонист отказал представителям прессы в комментариях. "Все после чемпионата мира", - заявил он.

Турнир продлится до 17 марта.