Российская шорт-трекистка Просвирнова удивлена, что смогла выиграть бронзу ЧМ на 1500 м

СОФИЯ, 9 марта. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Россиянка Софья Просвирнова, ставшая бронзовым призером чемпионата мира по шорт-треку на дистанции 1500 м, удивлена своему результату. Об этом она сказала ТАСС.

Спортсменка показала результат 2 минуты 29,843 секунды, отстав от победительницы - Чхве Мин Чжон из Южной Кореи - на 0,102 секунды. Второе место заняла канадка Ким Бутен (+0,062). Соревнования проходят в Софии.

"Говоря откровенно, я не рассчитывала, что сумею приехать в Софию в оптимальной форме, поэтому своему успеху немного удивлена. Сегодня просто выходила на соревнования и получала удовольствие, даже не волновалась. Хотя явно, что после перелета бежать на соревнованиях должно быть тяжело, ведь мы прилетели в Болгарию сразу после Универсиады в Красноярске, буквально накануне старта, но все сложилось очень удачно. Многие из участников состязаний высказывают замечания по качеству льда, но мне он подошел, оказался более быстрым, чем в Красноярске", - рассказала Просвирнова.

"1500 метров у нас самая длинная дистанция, и если говорить о тактике, то во время финала старалась экономить силы, одновременно контролируя соперниц, чтобы успеть выстрелить на последних метрах дистанции. Стараюсь учиться на каждых состязания, брать лучшее из того, что умеют делать мои соперницы. Надеюсь, что в ближайшие годы буду выступать успешно и постоянно находится в группе сильнейших спортсменок мира", - добавила россиянка.

Главный тренер российской команды Андрей Максимов сообщил, что специально готовил спортсменов к выступлению на Универсиаде и чемпионате мира.

"Выступление на Универсиаде, а потом сразу на чемпионате мира - это нормально, мы знали, что соревновательный график будет очень плотным и специально готовили команду именно к такой работе, пик формы пришелся как раз на два этих старта. В Софии чувствуем себя комфортно, болельщики переживали и поддерживали, очень приятно, что на 1500 метров Софья Просвирнова завоевала медаль, будем стараться в воскресенье показать результат еще лучше", - рассказал Максимов.