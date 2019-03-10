Выступление на Олимпиаде в Сочи стало самым ярким эпизодом в карьере Вылегжанина

В последний раз на старт на международном профессиональном уровне 36-летний Вылегжанин вышел в субботу: в гонке на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло он занял второе место. На Играх в Сочи спортсмен завоевал три серебряных награды.

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 10 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Выступление на Олимпийских играх 2014 года в Сочи стало самым ярким эпизодом в карьере российского лыжника Максима Вылегжанина. Об этом он рассказал ТАСС.

"Все гонки разные, но самое большое впечатление оставила Олимпиада в Сочи. В гонке на 50 километров Россия заняла все три первых места, награждение проходило на стадионе "Фишт" прямо во время церемонии закрытия Игр. Это, конечно, было колоссально, такое запоминается на всю жизнь".

В Осло, в его последней гонке на Кубке мира, россияне заняли первые четыре места. На финише единственным конкурентом Вылегжанина за победу был 22-летний Александр Большунов, который сейчас лидирует в общем зачете Кубка мира.

"Я доволен тем, как закончил выступление на Кубке мира. Всем спортсменам можно пожелать так заканчивать профессиональную карьеру, - сказал он. - Как и всегда, на старт я выходил с мечтой победить, но нельзя сказать, что я расстроился. С Кубком мира я расстаюсь со спокойной душой, обиды нет. Все что я мог, я сделал. Все было честно".

Вылегжанин до конца сезона выступит на нескольких внутрироссийских стартах.

Карьеру спортсмен начал в 1999 году, первую гонку на международном уровне провел в 2005-м. На чемпионатах мира Вылегжанин завоевал пять наград: одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медаль. На Олимпиаде - 2014 в Сочи Вылегжанин выиграл три серебряные награды (эстафета, командный спринт, марафон), на его счету девять золотых, восемь серебряных и семь бронзовых медалей на этапах Кубка мира.