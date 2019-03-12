{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев рассказал, что делает зарядку по утрам

Премьер признался, что любит кататься на велосипеде и плавать

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что каждое утро делает зарядку, а если получается, уделяет спорту полтора часа в день.

На эту тему
Медведев признался, что у него нет одного любимого спортсмена

"Занимаюсь, зарядку делаю, и говорю не ради того, чтобы просто пропагандировать правильный, здоровый образ жизни, я каждое утро занимаюсь. Если у меня получается, это часа полтора где-то: включает разные в себя составляющие - сейчас на велосипеде катаюсь, в зал хожу и плаваю. Без этого невозможно", - рассказал Медведев в Красноярске на встрече с тренерами и студентами - членами сборной РФ на Универсиаде.

"Я уже говорил, до поры до времени человек имеет внутренние ресурсы... потом так или иначе человек на внутренних ресурсах может достаточно долго функционировать. Но в какой-то момент ты понимаешь, что внутренних ресурсов не хватает и нужно себя постоянно как аккумулятор подзаряжать. Поэтому без зарядки невозможно", - добавил премьер.

Евро-2020
Беглов уверен, что Санкт-Петербург сможет принять ЧЕ-2020 по футболу на высоком уровне
Врио главы города отметил, что, в отличие от подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, в Петербурге не потребуется создания больших инфраструктурных объектов
Читать полностью