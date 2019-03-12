Медведев рассказал, что делает зарядку по утрам

"Занимаюсь, зарядку делаю, и говорю не ради того, чтобы просто пропагандировать правильный, здоровый образ жизни, я каждое утро занимаюсь. Если у меня получается, это часа полтора где-то: включает разные в себя составляющие - сейчас на велосипеде катаюсь, в зал хожу и плаваю. Без этого невозможно", - рассказал Медведев в Красноярске на встрече с тренерами и студентами - членами сборной РФ на Универсиаде.

"Я уже говорил, до поры до времени человек имеет внутренние ресурсы... потом так или иначе человек на внутренних ресурсах может достаточно долго функционировать. Но в какой-то момент ты понимаешь, что внутренних ресурсов не хватает и нужно себя постоянно как аккумулятор подзаряжать. Поэтому без зарядки невозможно", - добавил премьер.