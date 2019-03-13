Филатов: российские шахматисты блестяще выступили на командном чемпионате мира

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шахматисты сборной России показали блистательное выступление на командном чемпионате мира, досрочно завоевав золотые медали. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России, старший тренер национальной сборной Андрей Филатов.

Мужская сборная России по шахматам обеспечила себе победу на командном чемпионате мира за тур до окончания турнира. Соревнования проходят в Астане, команду России представляют Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин, Владислав Артемьев, Сергей Карякин и Ян Непомнящий.

"Невероятно приятно приносить золотые медали стране, - сказал Филатов. - Команда выступила блестяще, очень успешно выступил наш дебютант Владислав Артемьев - из восьми партий выиграл пять, три сыграл вничью. Прекрасно влился в команду и заслуженно стал чемпионом мира. Были сомнения у некоторых, как выступит наша молодежь на чемпионате, и она показала, что является лучшей в мире".

"У нас шесть лет не было побед, рад, что наконец это случилось. Это мое первое золото как старшего тренера команды, поэтому я его запомню особенно", - добавил Филатов.

Командный чемпионат мира проводится каждые два года, первые мужские соревнования прошли в 1985 году, женские - в 2007-м. Рекордсменом по количеству побед у мужчин является сборная СССР/России (7), последний раз российская команда выигрывала турнир в 2013 году.