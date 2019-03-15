Бузникин: вынужденная замена Ари сказалась на игре "Краснодара" в матче ЛЕ с "Валенсией"

В четверг "Краснодар" сыграл вничью с испанской "Валенсией" (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выбыл из турнира (первая игра завершилась победой "Валенсии" - 2:1). Ари спустя полчаса после начала игры был заменен.

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Вынужденная замена нападающего "Краснодара" Ари сказалась на игре команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы по футболу с испанской "Валенсией". Такое мнение ТАСС высказал в пятницу глава селекционного отдела краснодарского клуба, бывший футболист сборной России Максим Бузникин.

"Не хватило сил на концовку игры, не удержали. Много сил футболисты "Краснодара" отдали в матче, график тяжелый, с составом дефицит, - отметил Бузникин. - Дело не в опыте выступления в еврокубках, все люди опытные, но как бы этот опыт помог бы нам на последних минутах? Концентрации не хватило в некоторых моментах, но она зависит от молочной кислоты в ногах и голове, ребята сильно подустали, а "Валенсия" прибавила к концу игры".

"Конечно, на игре отразилась вынужденная замена Ари, это основная атакующая мощь команды. Пришлось делать перестановки, корректировать состав, - добавил Бузникин. - К [вратарю Матвею] Сафонову по эпизоду с голом Гонсалу Гедеша никаких вопросов нет".

Седьмой матч в составе "Краснодара" провел шведский полузащитник Кристофер Ольссон, который перешел в краснодарскую команду в январе 2019 года. "Ольссон вчера провел в принципе хороший матч. Адаптация в команде у него пока проходит успешно, дальше посмотрим. Надеемся, что он станет одним из лидеров команды", - сказал Бузникин.