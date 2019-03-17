Европейская организация против дискриминации поддержала реакцию РФС на слова Погребняка

ТАСС, 17 марта. Российский футбольный союз (РФС) получил высокую оценку со стороны Европейской сети организаций против дискриминации в футболе и обществе (FARE) за быструю реакцию на слова игрока екатеринбургского "Урала" Павла Погребняка о выступлении темнокожих футболистов за сборную России. Об этом сообщает пресс-служба FARE.

Президент "Урала": Погребняка не надо наказывать за слова о натурализованных футболистах

В интервью газете "Комсомольская правда" Погребняк рассказал, что отрицательно относится к натурализации футболистов для сборной России, назвав смешной ситуацию, когда за национальную команду выступает темнокожий игрок. В последнем матче сборной России против команды Германии в ноябре выступал форвард "Краснодара" Ари. Заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов сообщил ТАСС, что РФС в ближайшее время рассмотрит высказывание Погребняка. По словам Баранова, к футболисту могут применить санкции от денежного штрафа вплоть до временной дисквалификации игрока.

"Приятно видеть быструю реакцию РФС на слова Павла Погребняка, который считает, что "смешно видеть темнокожих игроков в сборной России", - говорится в сообщении организации.

В составе сборной России Погребняк выступал с 2006 по 2012 год, сыграв 33 матча и забив восемь мячей. Ари получил российский паспорт в июле 2018 года, игрок дебютировал за сборную России 15 ноября в товарищеском матче против команды Германии (0:3). Всего нападающий провел за сборную России два матча.