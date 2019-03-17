Биатлонистка Юрлова-Перхт до сих пор не может эмоционально отойти от пропуска Олимпиады

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 17 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что до сих пор эмоционально не может отойти от пропуска Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом она заявила журналистам после второго места в масс-старте на чемпионате мира в Эстерсунде.

Юрлова-Перхт была вынуждена пропустить Игры 2018 года в Пхёнчхане, поскольку без объяснения причин не получила приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).

"Я могу сказать, что только сейчас, год спустя, начала отходить от того решения Международного олимпийского комитета, - сказала Юрлова-Перхт. - Все было очень плохо, но я не хочу озвучивать свои переживания. Они никому не интересны".

Юрлова-Перхт заняла второе место в масс-старте, пропустив вперед только итальянку Доротею Вирер.