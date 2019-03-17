Хованцев будет возглавлять сборную России по биатлону до Олимпиады 2022 года

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 17 марта. /ТАСС/. Анатолий Хованцев будет возглавлять сборную России по биатлону до Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом журналистам заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

В воскресенье сборная России завершила выступление на чемпионате мира - 2019, в ее активе два серебра и одна бронза. Хованцев был назначен главным тренером сборной перед началом сезона.

"Я не собираюсь увольнять Хованцева, он будет работать до Игр в Пекине, - сказал Драчев. - Надо просто усиливать команду, находить молодежь. Та методика, которую мы выбрали, - правильная, команда работает хорошо. Я не вижу проблем, но работы еще много".

В предыдущий раз три медали на чемпионате мира сборная России завоевывала в 2011 году, когда турнир проходил в Ханты-Мансийске.