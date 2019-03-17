Драчев: российские биатлонисты выполнили план на ЧМ, но медалей могло быть больше

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 17 марта. /ТАСС/. Сборная России по биатлону выполнила план по завоеванию медалей на чемпионате мира в Эстерсунде, однако команде было по силам завоевать еще больше наград. Об этом журналистам заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

В воскресенье сборная России завершила выступление на чемпионате мира, в ее активе два серебра и одна бронза.

"Наша система такова, что есть программа, которая ставит перед каждой федерацией определенные задачи, чтобы получить финансовую поддержку для развития вида спорта, - сказал Драчев. - План мы выполнили, но внутри мы понимаем, что могли выступить и лучше, потому что на этом чемпионате мира шансы на медаль у нас были почти в каждой гонке".

"В целом я доволен выступлением, хотя есть некоторые нюансы, которые надо исправить", - добавил он.

Последний раз три медали на чемпионате мира сборная России завоевывала в 2011 году, когда турнир проходил в Ханты-Мансийске.