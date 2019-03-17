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Чемпионат мира по биатлону-2019

Драчев считает, что смута в российском биатлоне возникает из-за внутренних распрей

Во время сезона критически о работе Драчева отзывался председатель тренерского совета организации, главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 17 марта. /ТАСС/. Смута в российском биатлоне возникает по причине внутренних распрей. Такое мнение журналистам высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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В воскресенье сборная России завершила выступление на чемпионате мира, в ее активе два серебра и одна бронза. Последний раз три медали на чемпионате мира сборная России завоевывала в 2011 году, когда турнир проходил в Ханты- Мансийске.

"Завершены ли смутные времена в российском биатлоне? Смутные времена мы создаем сами себе, - сказал Драчев. - Российскому биатлону больше вреда наносит то, что происходит внутри, чем какое-то влияние извне. Поэтому надо меньше дебоширить внутри страны".

"Такое продолжается уже много-много лет, поэтому надо с этим смириться и потихоньку исправлять ситуацию", - добавил он.

Во время сезона критически о работе Драчева отзывался председатель тренерского совета организации, главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский. "Подобные заявления некомпетентны. Иногда даже возникает вопрос, занимался ли человек биатлоном и понимает ли он что- нибудь", - заметил Драчев.

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