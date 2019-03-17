Драчев считает, что смута в российском биатлоне возникает из-за внутренних распрей

Драчев: российские биатлонисты выполнили план на ЧМ, но медалей могло быть больше

В воскресенье сборная России завершила выступление на чемпионате мира, в ее активе два серебра и одна бронза. Последний раз три медали на чемпионате мира сборная России завоевывала в 2011 году, когда турнир проходил в Ханты- Мансийске.

"Завершены ли смутные времена в российском биатлоне? Смутные времена мы создаем сами себе, - сказал Драчев. - Российскому биатлону больше вреда наносит то, что происходит внутри, чем какое-то влияние извне. Поэтому надо меньше дебоширить внутри страны".

"Такое продолжается уже много-много лет, поэтому надо с этим смириться и потихоньку исправлять ситуацию", - добавил он.

Во время сезона критически о работе Драчева отзывался председатель тренерского совета организации, главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский. "Подобные заявления некомпетентны. Иногда даже возникает вопрос, занимался ли человек биатлоном и понимает ли он что- нибудь", - заметил Драчев.