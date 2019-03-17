Драчев пообещал финансовую стабильность Союза биатлонистов России

Драчев: российские биатлонисты выполнили план на ЧМ, но медалей могло быть больше

Драчев возглавил СБР в мае прошлого года. Во время предвыборной кампании четырехкратный чемпион мира сообщал, что с его приходом организация получит многомиллионные спонсорские контракты, однако пока финансовое положение СБР остается нестабильным.

"Работаем в этом направлении, - сказал Драчев. - Однозначно, в следующем сезоне ситуация изменится в лучшую сторону. Главное, чтобы финансово стабильна была наша Российская Федерация. Если российская экономика будет в порядке, то и в биатлоне все будет в порядке".

В воскресенье сборная России завершила выступление на чемпионате мира, в ее активе два серебряные медали и одна бронзовая.