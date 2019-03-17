Драчев пообещал финансовую стабильность Союза биатлонистов России

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 17 марта. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) будет финансово стабильной организацией. Об этом журналистам заявил президент организации Владимир Драчев.
Драчев возглавил СБР в мае прошлого года. Во время предвыборной кампании четырехкратный чемпион мира сообщал, что с его приходом организация получит многомиллионные спонсорские контракты, однако пока финансовое положение СБР остается нестабильным.
"Работаем в этом направлении, - сказал Драчев. - Однозначно, в следующем сезоне ситуация изменится в лучшую сторону. Главное, чтобы финансово стабильна была наша Российская Федерация. Если российская экономика будет в порядке, то и в биатлоне все будет в порядке".
В воскресенье сборная России завершила выступление на чемпионате мира, в ее активе два серебряные медали и одна бронзовая.