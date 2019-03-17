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Футбол в России

Дворкович: "Спартак" и "Зенит" показали равную игру в матче чемпионата России

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1
Глава FIDE Аркадий Дворкович Александр Щербак/ТАСС
Описание
Глава FIDE Аркадий Дворкович
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский футбольный клуб "Спартак" и санкт-петербургский "Зенит" показали равный уровень игры в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) и бывший глава оргкомитета по проведению чемпионата мира по футболу - 2018 Аркадий Дворкович.

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Встреча "Спартака" и "Зенита" прошла в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 1:1. "Зенит" набрал 41 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" с 33 баллами занимает пятое место. Встречу обслуживал главный арбитр Владимир Москалев из Воронежа.

"Зенит" еще не чемпион, но шансы большие. Сегодня игра была равная, счет по делу. Судейство? Не мне судить, но показалось, что судья ошибался в обе стороны", - отметил Дворкович.

В следующем матче 30 марта "Спартак" на выезде встретится с грозненским "Ахматом", "Зенит" 31 марта на домашнем поле сыграет с "Оренбургом".

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