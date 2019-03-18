СБР не видит проблемы в переезде сборной России из Швеции в Норвегию на автобусе

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Сборная России по биатлону добирается из шведского Эстерсунда в норвежский Холменколлен на этап Кубка мира на автобусе в плановом режиме. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что российская команда узнала о возможности прямого перелета из Эстерсунда, где 17 марта завершился чемпионат мира, слишком поздно и не смогла спланировать этот трансфер на самолете. Расстояние от Эстерсунда до Холменколлена составляет около 600 км.
"Команда поехала на автобусе, всегда так было, - сказал Драчев. - Не надо наводить панику, всю жизнь так ездили".
Заключительный этап Кубка мира в Холменколлене пройдет с 21 по 24 марта.