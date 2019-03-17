Обновленные надежды. Российские биатлонисты впервые за восемь лет завоевали три медали ЧМ

Последний раз российская сборная три награды чемпионата мира завоевывала восемь лет назад, когда турнир проходил в Ханты-Мансийске

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 17 марта. /ТАСС/. Сборная России по биатлону впервые за восемь лет завоевала три медали на чемпионате мира. Турнир в шведском Эстерсунде стал первым не только для нового руководства Союза биатлонистов России (СБР) во главе с Владимиром Драчевым, но и для ряда спортсменов страны, на которых будет делаться ставка при подготовке к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Чемпионат мира в Эстерсунде проходил с 7 по 17 марта. Всего было разыграно 12 комплектов наград, впервые - в одиночной смешанной эстафете. Российской команде медали принесли Александр Логинов (серебро в спринте), Екатерина Юрлова-Перхт (серебро в масс-старте) и эстафетная команда в составе Матвея Елисеева, Никиты Поршнева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова (бронза).

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Последний раз российская сборная три награды чемпионата мира завоевывала восемь лет назад, когда турнир проходил в Ханты-Мансийске. Тогда все три серебряные медали принесла мужская команда, в то время как выступление женской команды было отмечено увольнением ее старшего тренера прямо по ходу эстафетной гонки. Этим тренером был Анатолий Хованцев, который вернулся в национальную команду перед началом нынешнего сезона, возглавив тренерский штаб. Перед ним стояла непростая задача - вернуть высокие результаты команде, которая последние годы обновляла один антирекорд за другим. Причем решить ее предстояло без олимпийского чемпиона Сочи Антона Шипулина, который был чуть ли не единственным добытчиком медалей команды. Осенью он отказался от отбора в сборную России, а в декабре принял решение завершить спортивную карьеру. Роль лидера мужской команды взял на себя Логинов, который после выступления в Эстерсунде продолжает удерживать второе место в общем зачете Кубка мира. Вместе с ним из старой команды выступление на высшем уровне продолжили Елисеев, Малышко и Евгений Гараничев. В состав на чемпионат мира в Эстерсунде попали дебютанты Поршнев, Александр Поварницын и Эдуард Латыпов, который в итоге так и остался лишь в заявке на турнир - в гонках ему шанса выступить не представилось. При этом 23-летний Поршнев и 24-летний Латыпов прибыли в Эстерсунд уже после начала чемпионат мира, поскольку выступали на Универсиаде в Красноярске. Первому на чемпионате мира сначала дали выступить в индивидуальной гонке, где он занял 36-е место. А после - доверили место в составе эстафетной команды. Гараничев под прицелом Изначально предполагалось, что второй этап эстафетной гонки побежит Гараничев, однако 31-летний призер Игр в Сочи сам отказался от выступления. По словам тренеров, свое решение он объяснил желанием лучше подготовиться к масс- старту. Однако с большой долей вероятности на решение биатлониста повлияла его плохая статистика выступлений в эстафетах на главных стартах сезона. На четырех чемпионатах мира (2012, 2013, 2015, 2016) и в смешанной эстафете на Играх-2014 он уходил на штрафные круги.

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Уверенности биатлонисту не придало даже успешное выступление в эстафетах в нынешнем сезоне, он помог команде завоевать две медали - золото на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, бронзу - в канадском Кэнморе. Функционально к эстафете Гараничев был готов хорошо, что показали не только его выступление в первых гонках на чемпионате мира, но и завершавший соревновательную программу масс-старт, в котором он лидировал вплоть до последней стрельбы. По этой причине его решение не нашло поддержки ни у Драчева, ни у Хованцева. Первый заявил, что во времена его спортивной карьеры биатлониста за такое решение выгнали бы из команды в тот же день. Хованцев считает, что Гараничев подставил команду, бросив в ответственную гонку неопытного спортсмена, который в итоге провалил свой этап, приняв эстафету первым, он передал ее с более чем минутным опозданием. Отметился со знаком минус Гараничев и во время гонки преследования, в которой он после заключительной стрельбы вместо одного прошел два лишних штрафных круга, что лишило его возможности побороться за бронзу на последнем отрезке дистанции. Подобная ошибка вызвала большую дискуссию. Максим Кугаевский, главный тренер сборной Тюменской области, которую представляет Гараничев, свалил ответственность на тренеров сборной. Те, по его словам, не выделили специального человека, который бы считал спортсмену штрафные круги. В сборной претензии посчитали безосновательными, поскольку подобной практики в биатлоне никогда не было. Юрлова вновь с медалью В женской команде скандальных ситуаций удалось избежать, самым неприятным моментом за все время выступления российских девушек стал результат Светланы Мироновой на втором этапе эстафеты. 25-летняя биатлонистка известна тем, что большое количество ошибок на огневом рубеже она компенсирует быстрым ходом по дистанции. Однако в гонке она и ходом была не сильнее соперниц, а на рубеже допустила шесть промахов, что чуть не заставило ее уйти на штрафной круг. Шанс вытащить эстафетную медаль на последнем этапе был у Юрьевой-Перхт, но она также не смогла избежать ошибки на последней стрельбе.

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Свой шанс чемпионка мира 2015 года использовала в масс- старте, где стала второй. Могла и победить, не допусти она один промах на последней стрельбе. Ее опередила Доротея Вирер, которая принесла женской команде Италии первую в истории победу на чемпионатах мира. Яркое впечатление оставило выступление и Евгении Павловой. После неудачного старта на чемпионате мира - в смешанной эстафете - дебютантка турнира сумела показать неплохие результаты в пасьюте (девятое место) и в масс- старте (18-е). При этом своим позитивом она создавала положительную атмосферу в сборной. "Не только медали, но и все выступление команды можно оценить позитивно, мы могли бороться за призовые места в каждой гонке. Это показатель того, что есть прогресс, а не так, что мы безнадежно находимся во втором десятке", - сказал главный тренер, заметив, что женская команда перед сезоном серьезно обновилась, опыт выступления на чемпионатах мира имеет только Юрлова-Перхт. В составе сборной на чемпионате мира была еще опытная Ирина Старых, однако после 40-х мест в спринте и гонке преследования было принято решение больше не ставить биатлонистку на гонки. Как заметил Хованцев, на плохой форме спортсменки сказались недавняя травма спины, а также решение спортсменки форсировать подготовку к сезону с целью отобраться в сборную. Драчев в целом же остался доволен выступлением сборной. "Наша система такова, что есть программа, которая ставит перед каждой федерацией определенные задачи, чтобы получить финансовую поддержку для развития вида спорта, - сказал он. - План мы выполнили, но внутри мы понимаем, что могли выступить и лучше, потому что на этом чемпионате мира шансы на медаль у нас были почти в каждой гонке". Герои и антигерои Без неожиданных результатов чемпионат мира в Эстерсунде также не обошелся. К ним можно отнести победу украинца Дмитрия Пидручного в гонке преследования, первое место итальянца Доминика Виндиша в масс-старте, второе место болгарина Владимира Илиева в индивидуальной гонке.

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