Крик Транькова во время проката помог фигуристам Тарасовой и Морозову успешно начать ЧМ

САЙТАМА /Япония/, 20 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Сочи Максим Траньков, громко выкрикнув во время выступления, помог российским фигуристам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову выйти в лидеры после исполнения короткой программы на чемпионате мира. Об этом пара рассказала журналистам в среду после выступления.

Тарасова и Морозов занимают первое место, обновив рекорд в короткой программе - 81,21 балла. На втором месте идут китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (79,24), на третьем - их соотечественники Чэн Пэн и Ян Цзинь (75,51).

Во время выступления Тарасовой и Морозова Траньков выкрикнул: "Отдайте все силы полностью"! "Во время проката мы услышали крик Максима, это взбодрило и помогло докатать программу. Было прикольно", - рассказал Морозов.

"Нам сегодня понравилось кататься - катали друг для друга, для зрителей. Чувствовали, как все нас поддерживают, спасибо! Мы старались кататься в полную силу, отдавать эмоции, хотя все-таки были немного сдержанны", - сообщила Тарасова.

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт занимают четвертое место (73,96), Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - шестое (69,99). Произвольную программу фигуристы продемонстрируют 21 марта.