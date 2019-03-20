Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ в Японии

САЙТАМА /Япония/, 20 марта. /ТАСС/. Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.

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За короткую программу спортсменка получила 82,08 балла. Второе место занимает японка Каори Сакамото (76,86 балла), третьей идет представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (75,96). Россиянка Евгения Медведева заняла четвертое место (74,23), Софья Самодурова - девятое (70,42).

Мировой рекорд в короткой программе принадлежит японской фигуристке Рике Кихире, которая в финале Гран-при 2018 года получила за свой прокат 82,51 балла.

Загитова дебютировала на взрослом уровне в сезоне-2017/18, тогда фигуристка победила на чемпионате России, чемпионате Европы, Олимпийских играх и в финале Гран-при. В нынешнем сезоне 16-летняя россиянка одержала две победы на этапах Гран-при, а также завоевала серебряные медали в финале серии и на чемпионате Европы.

Произвольную программу женщины покажут в пятницу. Чемпионат мира завершится 24 марта.