Аникина будет возглавлять Федерацию бобслея России до окончания ОИ-2022

СОЧИ, 20 марта. /ТАСС/. Срок полномочий Елены Аникиной на посту президента Федерации бобслея России истечет после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом она сообщила ТАСС.

Аникина была избрана президентом Федерации бобслея России в среду. На этом посту она сменила Александра Зубкова, который был дисквалифицирован Международной федерацией бобслея и скелетона на два года за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи.

"Отчетно-выборную конференцию я обязана буду провести в течение полугода после окончания зимних Олимпийских игр в Пекине", - сказала Аникина.

Конкурентами Аникиной были Андрей Пимашков и Олег Соколов. Незадолго до выборов Соколов снял свою кандидатуру пользу бизнесмена из Красноярска Пимашкова. Аникина получила 25 голосов, Пимашков - восемь.