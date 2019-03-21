Тренер фигуристки Белл уверен, что спортсменка не могла специально нанести травму

САЙТАМА /Япония/, 21 марта. /ТАСС/. Тренер Рафаэль Арутюнян считает, что американская фигуристка Мэрайя Белл не могла специально травмировать южнокореянку Лим Ён Су. Об этом он рассказал журналистам в четверг в Сайтаме, где проходит чемпионат мира.

В четверг AFP сообщило, что Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование инцидента об умышленном нанесении травмы американкой Мэрайей Белл южнокореянке Лим Ён Су во время тренировки перед короткой программой на чемпионате мира в японской Сайтаме. Белл и Лим Ён Су занимаются в группе тренера Рафаэля Арутюняна.

"Эта информация - полный бред, вы видели эту девочку [Белл]? Она никогда не могла бы сделать того, что о ней пишут СМИ", - заявил Арутюнян.

В короткой программе Лим Ён Су показала свой лучший результат в карьере (72,91) балла и занимает пятое место. Белл идет на шестой строчке и отстает от южнокорейской спортсменки на 1,65 балла. Лидирует россиянка Алина Загитова (82,08).

Чемпионат мира в японской Сайтаме завершится 24 марта.