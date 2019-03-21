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Международная федерация одобрила избрание Аникиной главой российского бобслея

В январе она временно возглавляла Федерацию бобслея России, сменив Александра Зубкова

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) положительно отнеслась к избранию Елены Аникиной президентом Федерации бобслея России. Об этом ТАСС сообщили в IBSF в четверг.

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Аникина была избрана президентом федерации в среду. В январе она временно возглавляла организацию, сменив Александра Зубкова, который был вынужден оставить пост в связи с дисквалификацией за нарушение антидопинговый правил.

"IBSF была проинформирована о вчерашних выборах Елены Аникиной и приветствует нового президента федерации, входящей в состав нашей организации. Госпожа Аникина уже несколько месяцев занимает эту должность, поэтому мы хорошо ее знаем и с нетерпением ожидаем совместной работы с ней в ближайшие годы", - говорится в сообщении IBSF.

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