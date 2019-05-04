Тренер Хомуха: юношеская сборная России по футболу была близка к ничьей с исландцами на ЧЕ

В субботу сборная России уступила исландцам со счетом 2:3 в первом матче группового этапа турнира. Россияне после первого тайма уступали со счетом 0:3, во второй половине встречи два мяча отыграл вышедший на замену Илья Голятов.

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Юношеская сборная России по футболу (до 17 лет) в стартовом матче чемпионата Европы была близка к тому, чтобы сыграть вничью с исландцами. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер команды Дмитрий Хомуха.

"Не хватило концентрации при "стандартах" - три мяча были забиты со стандартных положений. В этом только наша вина", - сказал Хомуха.

"Нервозность в начале матча? Она в том числе связана с тем, что это был первый матч на турнире. Кроме того, футбольное поле было нестандартных размеров - оно было уже. Поэтому плотность игры была выше, ребята не всегда принимали правильные решения", - отметил он.

Рано говорить о шансах на выход в плей-офф

Старший тренер российской сборной отметил, что не стоит винить в поражении правого защитника Даниила Денисова, который заработал штрафной и пенальти, реализованные соперниками.

"Фол фолу рознь. Одиннадцатиметровый - это одна история, там ему не хватило хладнокровия. А штрафной с полуфланга - это единоборство, - сказал специалист. - Можно было просто качественно сыграть при стандартном положении и не дать сопернику возможность забить гол".

Плюсом прошедшей встречи, по мнению Хомухи, можно назвать то, что команда проявила характер. "Ребята смогли переломить ход матча, который складывался для нас очень неудачно в первом тайме. Во втором тайме мы забили два мяча и были близки к тому, чтобы забить третий", - добавил он.

Старший тренер отметил, что пока рано говорить о шансах сборной России на выход в плей-офф чемпионата Европы. "Это будет зависеть от матча с Португалией. Сейчас преждевременно об этом говорить", - сказал Хомуха, добавив, что будет смотреть за встречей соперников по группе, сборных Венгрии и Португалии, которая состоится в субботу и начнется в 21:00 мск.

После первого матча российские футболисты занимают четвертое место в группе С. В следующем матче подопечные Дмитрия Хомухи встретятся с португальцами 7 мая. Исландская сборная в этот же день сыграет с венграми.

В плей-офф чемпионата Европы из каждой из четырех групп выходят по две команды, сборные, вышедшие в полуфинал турнира, гарантируют себе участие в чемпионате мира, который пройдет в Бразилии осенью. Еще одну путевку от Европы разыграют две лучшие команды среди вышедших в четвертьфинал. Чемпионат Европы проходит ежегодно, российская команда принимает участие в турнире впервые с 2015 года. Сборная России становилась чемпионом Европы в 2006 и 2013 годах и бронзовым призером в 2015 году, турнир в Ирландии завершится 19 мая.