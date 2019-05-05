Вратарь "Динамо" Шунин рад победе "Спартака" над "Уралом" в матче чемпионата России

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Капитан московского "Динамо" вратарь Антон Шунин отметил, что рад победе столичного "Спартака" над екатеринбургским "Уралом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Об этом Шунин рассказал журналистам после игры "Динамо" с ЦСКА.

В воскресенье "Динамо" сыграло вничью с ЦСКА со счетом 2:2. Днем ранее "Спартак" на выезде переиграл "Урал" со счетом 1:0. "Динамо" набрало 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Команда из Екатеринбурга располагается на 11-й строчке, имея в активе 33 очка.

"Для нас важно, чтобы наши конкуренты по таблице не набирали очки. Я очень рад, что "Спартак" выиграл. Молодцы", - отметил Шунин.

"Расстроены [результатом матча с ЦСКА], сегодня нам как воздух нужны были три очка, но не дотерпели немножко. Нам нужны не мои сэйвы, а победы. Игра была очень интересной, болельщикам понравилось, счет закономерный. В концовке начались качели, мне кажется, для болельщиков это было суперинтересно, мы могли проиграть, могли и выиграть", - добавил капитан "Динамо".

Оба мяча в ворота Шунина ЦСКА забил после розыгрыша стандартных положений - углового и штрафного. "Надо отдать должное сопернику, который очень хорошо воспользовался стандартами. Очень хорошие подачи и удары, нечасто такое увидишь", - сказал Шунин.

В следующем туре "Динамо" примет "Ростов". Встреча состоится 10 мая на "Арене-Химки".