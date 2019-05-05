Победа была нужна как воздух. ЦСКА и "Динамо" сыграли вничью в чемпионате России

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. ЦСКА в матче 27-го тура чемпионата России по футболу сыграл вничью с "Динамо" (2:2), осложнив себе борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона. Этот результат также не устроил и бело-голубых, которые не смогли увеличить отрыв от зоны стыковых матчей - на данный момент он составляет два очка. Ничейный исход встречи с армейцами лишь обезопасил динамовцев от вылета из Российской премьер-лиги напрямую, так как ниже 14-го места команда уже не опустится.

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"Динамо" давно не борется за высокие места, но остается неудобным соперником для ЦСКА - в 54 играх в чемпионатах России армейцы одержали 17 побед при 17 ничьих и 20 поражениях. После возвращения бело-голубых из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) команды провели четыре встречи, в которых трижды была зафиксирована ничья, один раз сильнее было "Динамо". В воскресенье ЦСКА не мог рассчитывать на одного из лидеров - хорватского полузащитника Николу Влашича, который пропускал встречу из-за дисквалификации. В моменте с получением второй желтой карточки во встрече с "Краснодаром" (0:2) он получил травму, так что даже без санкций Влашич сыграть бы не смог. После игры главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что встречу по состоянию здоровья пропустил исландец Арнор Сигурдссон. Кроме того, на разминке перед игрой с "Динамо" повреждение получил защитник Виктор Васин, который только в конце марта восстановился от тяжелой травмы, из-за которой не выходил на поле с прошлого февраля, вместо него в игру экстренно был брошен Георгий Щенников. Мир и дружба на трибунах, битва на поле Перед майским дерби ощущалась атмосфера скорого празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. На "ВЭБ-Арене" болельщики могли послушать композиции той эпохи в исполнении военного оркестра, любой желающий мог, сделав благотворительное пожертвование, получить значок "Красная гвоздика" и стать таким образом ближе к футболистам - такой же символ украшал форму обеих команд. За несколько минут до начала игры в чаше стадиона включили песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа". Символический первый удар по мячу под овации более чем 24 тыс. человек нанес ветеран ВОВ, участник парада Победы 1945 года Василий Литовко.

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Отношения между ЦСКА и "Динамо" носят дружеский характер. Ярким примером этому послужил красочный перформанс на трех трибунах арены - незадолго до стартового свистка они окрасились в цвета команд (красно-синие и бело-голубые), а на центральной трибуне был развернут баннер со строчками из песни "Городок" - "Здесь нет зависти и злости. Здесь без спроса ходят в гости". На поле о дружбе не было и речи, каждый считал, что ему победа нужнее. На исходе получаса ЦСКА благодаря голу Яки Бийола вышел вперед. Для хозяев этот мяч стал третьим в чемпионате, забитым после углового. Еще до перерыва "Динамо" сумело перевернуть ход игры, забив два мяча. Мигел Кардозу и Кирилл Панченко с интервалом в восемь минут поразили ворота Игоря Акинфеева. После перерыва ЦСКА стал большими силами идти вперед, порой оставляя на своей половине поля одного-двух игроков. "Динамо" имело несколько шансов наказать соперника, но не воспользовалось ими. Под занавес матча Гончаренко усилил атаку, выпустив на подмогу Федору Чалову Абеля Эрнандеса и Такуму Нисимуру, японец за пять минут до конца основного времени сравнял счет. После этого команды продолжили играть на победу ("Динамо" даже забило из офсайда), но счет остался неизменным. Ничья не устроила обе команды Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов на послематчевой пресс-конференции сказал, что игра должна была понравиться зрителям, добавив что ни одна из команд не может быть рада ничьей.

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