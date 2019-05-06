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Единая лига ВТБ

ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ

Армейцы ведут в серии до трех побед - 2-0
Серхио Родригес Виктория Ламзина/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Серхио Родригес
© Виктория Ламзина/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА обыграли "Нижний Новгород" со счетом 86:66 во втором матче серии четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Москве.

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Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард гостей Антон Астапкович, набравший 16 очков. В составе ЦСКА больше всех очков набрал защитник Дэниел Хэккетт (15).

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в аэропорту Шереметьево.

В завершившемся регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ ЦСКА занял первое место, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. "Нижний Новгород" стал восьмым при 14 победах и 12 поражениях.

Серии 1/4 финала проходят до трех побед, ЦСКА ведет со счетом 2-0. Третий матч серии состоится в Нижнем Новгороде 9 мая. ЦСКА является действующим победителем Единой лиги ВТБ.

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