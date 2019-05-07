РФС выбрал Калининград для проведения матча Россия - Казахстан с учетом логистики

6 мая РФС сообщил, что игра Россия - Казахстан, которая запланирована на 9 сентября, состоится в Калининграде. 6 сентября команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова на выезде проведет матч против сборной Шотландии.

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский футбольный союз (РФС) учитывал логистику перемещения сборной России при выборе места для проведения матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Казахстана. Об этом ТАСС заявил генеральный директор РФС Александр Алаев.

"В понедельник мы заявили стадион "Калининград" в качестве домашней арены отборочного матча чемпионата Европы - 2020 Россия - Казахстан, который пройдет 9 сентября, - сказал Алаев. - РФС по-прежнему старается максимально использовать арены, построенные к чемпионату мира, для проведения игр уровня национальных сборных. В октябре в Калининграде прошел матч Лиги наций между сборными России и Швеции, это был очень хороший опыт. Высокий организационный уровень, аншлаг на трибунах, прекрасная атмосфера в городе - все это способствовало тому, чтобы сборная еще раз сыграла в Калининграде".

"С точки зрения логистики, добираться из Шотландии, где наша национальная команда проведет выездной матч 6 сентября, туда гораздо ближе, что также считаем значимым фактором, - отметил он. - Понимаем, что в Москву приехало бы гораздо больше болельщиков из Казахстана, но приоритетная задача для РФС - поддерживать интерес к футболу в различных регионах страны, где проживает огромное количество болельщиков".

После двух туров отборочного турнира ЧЕ-2020 сборная России с тремя очками занимает второе место в группе I. Первую строчку занимают бельгийцы (6 очков). Сборные Казахстана (3), Кипра (3), Шотландии (3) и Сан-Марино занимают третье, четвертое, пятое и шестое места соответственно.

Чемпионат Европы 2020 года станет первым, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов в 12 странах. Одним из городов станет Санкт-Петербург, где пройдут три матча группового этапа и четвертьфинал.