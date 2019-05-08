Илья Ковальчук будет капитаном сборной России по хоккею на чемпионате мира

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 мая. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России на предстоящий чемпионат мира. Об этом журналистам в среду сообщил главный тренер команды Илья Воробьев.

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Ассистентами Ковальчука будут Евгений Малкин ("Питтсбург"), Александр Овечкин ("Вашингтон") и Сергей Плотников (СКА).

Ковальчук дважды был капитаном национальной сборной на чемпионатах мира (2010 и 2015 гг.). Также он был капитаном команды Олимпийских атлетов из России на победных Играх 2018 года в Пхёнчхане.

Нападающий, которому в апреле исполнилось 36 лет, также является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады-2002. В июне 2018 года он подписал контракт с "Лос-Анджелесом" на три года. С 2013 года он выступал за петербургский СКА, с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Чемпионат мира пройдет в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.