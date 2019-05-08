Состав сборной России по хоккею на чемпионате мира представили в Новогорске

Во время церемонии был назван состав команды на предстоящий турнир, после чего к команде обратились прославленные ветераны отечественного хоккея. В список вошли 27 хоккеистов, в заявку на чемпионат мира войдут 25 игроков. Окончательная заявка сборной России будет названа в Братиславе.

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 мая. /ТАСС/. Презентация состава сборной России по хоккею на чемпионате мира прошла в среду в подмосковном Новогорске, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Вы отправляетесь на самое главное событие сезона, это соревнование венчает спортивный сезон, по его результатам будут оценивать состояние хоккея в стране, мастерство каждого из вас. Желаю вам проявить самые лучшие качества, просто так победы на чемпионате мира не даются, только единение может способствовать победе. Это значит, что вы должны выступать единым кулаком, должны показывать прекрасную самоотдачу и хорошую подготовку в каждой игре. Давненько наша сборная не возвращалась с золотом, поэтому желаю вам подзолотить вывеску отечественного хоккея", - обратился к сборной двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

По словам двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова, сборная должна показать командную игру для того, чтобы добиться успеха. "Желаю вам победы, но вопросов много. Хочу сказать одно - выигрывают не фамилии, а коллектив, вы должны это понять. Нужно играть на команду, тогда будут победы", - подчеркнул он.

Как сказал двукратный чемпион мира, главный консультант тренерского штаба сборной России Владимир Юрзинов, на кону стоят карьеры хоккеистов. "Не хотел бы, чтобы ваши родные после турнира прятали глаза. Я желаю, чтобы команда улучшалась от игры к игре, изо дня в день", - сказал он.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.