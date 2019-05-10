Попов: игроки "Ростова" в матче с "Динамо" старались не думать о полуфинале Кубка России

ХИМКИ /Московская область/, 10 мая. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Ростов" в матче 28-го тура чемпионата России против "Динамо" старались не задумываться об ответной игре 1/2 финала Олимп - Кубка России против "Локомотива". Об этом журналистам рассказал полузащитник "Ростова" Ивелин Попов.

Матч "Динамо" - "Ростов" прошел в пятницу и завершился вничью - 0:0. Ответный матч полуфинала Кубка России состоится 15 мая, в первой встрече команды победителя не выявили - 2:2.

"В первом тайме у нас было преимущество, во втором - у "Динамо", - сказал Попов. - Пытались не держать в голове ответный матч полуфинала Кубка России с "Локомотивом", но это очень важная, ответственная игра. В первом тайме было очень жарко, мяч не очень хорошо двигался. Во втором тайме, после дождя, мяч стал ходить быстрее".

Болгарский полузащитник согласился с мнением о том, что вратарь его команды Сергей Песьяков стал лучшим игроком встречи. Также он затруднился объяснить причину того, что после перерыва "Ростов" стал меньше атаковать.

После матча с "Динамо" "Ростов" с 38 очками продолжает занимать седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В 29-м туре команда Карпина 19 мая примет "Зенит", который досрочно выиграл золотые медали Российской премьер-лиги.