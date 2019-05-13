Первый серьезный экзамен пройден. Сборная России по хоккею обыграла чехов на ЧМ

Сборная России первые две игры проводила с прогнозируемыми аутсайдерами группы В - командами Норвегии (5:2) и Австрии (5:0). Чешские хоккеисты обыграли шведов (5:2) и все тех же норвежцев (7:2), получив заряд уверенности на весь турнир. По этой причине было слегка тревожно за итоговый результат встречи россиян со сборной Чехии. При этом соперник имел ощутимую поддержку зрителей.

Матч стал одним из первых на турнире, который собрал полные трибуны. Поэтому болельщикам оставалось пенять на везение, чтобы достать лишний билет, или же идти в расположенную недалеко от арены имени Ондрея Непелы фан-зону. Этот поединок, как и все игры в Братиславе, транслировали там на большом экране. В столице Словакии в первой половине дня было ветрено, но закрывать фан-зону не стали, в Кошице же она весь день не работала из-за опасений организаторов.

Встречу лидеров группы B посетили именитый чешский хоккеист Яромир Ягр, который недавно в раздевалке пожелал игрокам своей страны привезти в Прагу только золото, а также бывший футболист Ян Коллер.

"Мне оставалось только попасть"

Главный тренер чехов Милош Ржига не стал менять сочетания хоккеистов, которые использовались в прошлой игре. В ворота вернулся Патрик Бартошак, а появление приехавшего из "Колорадо" Павла Францоуза откладывается, так как голкипер не тренировался четыре дня.

У россиян в звено к Евгению Кузнецову и Александру Овечкину переместился Александр Барабанов. Ранее игравший с форвардами "Вашингтона" Кирилл Капризов стал 13-м нападающим и вышел на лед только во втором периоде при большинстве, сыграв чуть больше минуты за весь матч. "Барабанов для своего уровня смотрелся солидно. Он привозил шайбу в зону соперника, держал ее, делал то, что мы хотели от него", - рассказал после матча главный тренер сборной России Илья Воробьев.

Действовавший во встрече с австрийцами без постоянных партнеров Иван Телегин играл в звене с Сергеем Андроновым и Ильей Ковальчуком. Их тройка набрала по итогам последних двух матчей три очка. А, к примеру, звено Кузнецова записало себе в актив за три встречи всего один балл.