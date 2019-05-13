Первый серьезный экзамен пройден. Сборная России по хоккею обыграла чехов на ЧМ

БРАТИСЛАВА, 14 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России обыграли команду Чехии в третьем матче группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Сборная России первые две игры проводила с прогнозируемыми аутсайдерами группы В - командами Норвегии (5:2) и Австрии (5:0). Чешские хоккеисты обыграли шведов (5:2) и все тех же норвежцев (7:2), получив заряд уверенности на весь турнир. По этой причине было слегка тревожно за итоговый результат встречи россиян со сборной Чехии. При этом соперник имел ощутимую поддержку зрителей.
Матч стал одним из первых на турнире, который собрал полные трибуны. Поэтому болельщикам оставалось пенять на везение, чтобы достать лишний билет, или же идти в расположенную недалеко от арены имени Ондрея Непелы фан-зону. Этот поединок, как и все игры в Братиславе, транслировали там на большом экране. В столице Словакии в первой половине дня было ветрено, но закрывать фан-зону не стали, в Кошице же она весь день не работала из-за опасений организаторов.
Встречу лидеров группы B посетили именитый чешский хоккеист Яромир Ягр, который недавно в раздевалке пожелал игрокам своей страны привезти в Прагу только золото, а также бывший футболист Ян Коллер.
"Мне оставалось только попасть"
Главный тренер чехов Милош Ржига не стал менять сочетания хоккеистов, которые использовались в прошлой игре. В ворота вернулся Патрик Бартошак, а появление приехавшего из "Колорадо" Павла Францоуза откладывается, так как голкипер не тренировался четыре дня.
У россиян в звено к Евгению Кузнецову и Александру Овечкину переместился Александр Барабанов. Ранее игравший с форвардами "Вашингтона" Кирилл Капризов стал 13-м нападающим и вышел на лед только во втором периоде при большинстве, сыграв чуть больше минуты за весь матч. "Барабанов для своего уровня смотрелся солидно. Он привозил шайбу в зону соперника, держал ее, делал то, что мы хотели от него", - рассказал после матча главный тренер сборной России Илья Воробьев.
Действовавший во встрече с австрийцами без постоянных партнеров Иван Телегин играл в звене с Сергеем Андроновым и Ильей Ковальчуком. Их тройка набрала по итогам последних двух матчей три очка. А, к примеру, звено Кузнецова записало себе в актив за три встречи всего один балл.
В первом периоде долгое время опасных моментов не было. Чехи умело блокировали любые возможности россиян для броска в своей зоне. Однако Ржига признал после матча, что его хоккеисты с самого начала действовали слишком уважительно по отношению к сопернику.
"Мы играли так с первого периода, я не знаю почему. Из-за этого начали очень плохо, теряли шайбу, допускали ошибки и дали сборной России показывать свой хоккей. Если сопернику не позволить делать то, что он хочет, то он будет нервничать. Выполни мы свою задачу, было бы чуть иначе", - отметил Ржига.
В первом игровом отрезке российские хоккеисты воспользовались свободным пространством в зоне чехов, а Андронов после передачи Динара Хафизуллина точно бросил в касание. "Все здорово получилось. Так сложилось, что мне оставалось только попасть", - прокомментировал данный момент Андронов.
"Рано делать громкие выводы"
Во втором периоде сборная Чехии стала предоставлять больше возможностей сопернику для контратак. На первый план вышла тройка с Никитой Гусевым и Никитой Кучеровым. Они не утратили взаимопонимание, налаженное еще с давних времен, остро комбинировали, что и закончилось вторым взятием ворот.
"Мы должны были в своей смене раньше забивать, но спас вратарь. Чувствовалось по игре, что темп выше, болельщиков еще больше. Лед был вязкий, тяжелый, чехи играли в своем стиле", - подчеркнул после матча Гусев.
В третьем периоде команда Чехии могли переломить ход встречи, сумев добавить. Однако не повезло Якубу Вране, который попал в перекладину. Здорово играл голкипер российской команды Андрей Василевский, в ряде моментов хладнокровно исправлявший ошибки защитников. Впрочем, таких оплошностей игроков обороны у его ворот было немного, к тому же россияне здорово сыграли в меньшинстве.
Несмотря на победу, никакой эйфории в составе сборной России нет. "Самая важная игра - следующая. Наша сборная показала игровую дисциплину, видна работа тренерского штаба, но еще рано подводить итоги и делать громкие выводы", - заявил глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
Следующий матч россияне проведут 15 мая против аутсайдера группы В сборной Италии, начало встречи в 21:15 мск. В турнирной таблице команда России с девятью очками идет на первом месте, опережая на три балла швейцарцев, чехов и шведов.