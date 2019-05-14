Глава ЕОК: российские легкоатлеты на Европейских играх выступят под флагом своей страны

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты на Европейских играх в Минске будут выступать под флагом своей страны даже в том случае, если к началу соревнований Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не будет возвращено членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Российские легкоатлеты могут сейчас выступать на зарубежных соревнованиях только при наличии статуса нейтрального спортсмена и без флага своей страны.

"Россияне [на Европейских играх в Минске] смогут праздновать победы с национальным флагом, у нас никогда не было сомнений по этому поводу, - подчеркнул Кочиянчич. - Я всегда критично относился к инициативам различных международных органов, которые считают, что они могут наказать страну за антидопинговые нарушения таким образом, что молодые люди не могут быть горды за свою страну, будь то США, Китай, Россия или любое другое государство. Каждая страна имеет право праздновать свои успехи под собственным флагом и гимном".

Ранее главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский выразил надежду, что его спортсмены получат право выступить в Минске под флагом своей страны. Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.